"كسروا الدنيا".. تركي آل شيخ يتحدث عن عمرو دياب وحماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أشاد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بالنجمين عمرو دياب ومحمد حماقي، مؤكدًا أنه لم يتصور أنهما يتمتعان بهذه الشعبية والجماهيرية.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بـ"فيسبوك": "عمرو دياب وحماقي.. أنا أعرف إنهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم في المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا في موسم الرياض والميديل بيست.. شابوه لفنانين مصر".
وشارك حماقي وعمرو دياب في مهرجان "ميديل بيست"، للموسيقى والفن والثقافة، وأقيم لأول مرة، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
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