منى زكي توجه رسالة لـ"أحمد السقا".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها للعودة للعمل مع الفنان أحمد السقا في فيلمهما الجديد "العنكبوت"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "مرة أخرى سنعمل سويا مع بعض، وهذا من دواعي سروري". ورد عليها السقا قائلًا: شكرًا ياصديقتي وشقيقتي". فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكي، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، رامز أمير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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