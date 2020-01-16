"الآنسة فرح 14".. كشف حقيقة اختفاء نبيل نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الحلقة 14 من مسلسل "الآنسة فرح"، اكتشاف حقيقة اختفاء "كمال وهدان" نبيل نور الدين، وتجد الشرطة جثته في بئر، بعد اعتراف "ميريام" هبة داغر بأنها قتلته.

ترفض "علياء" أن تعطي نصيبها في الفندق لشقيقها "شادي" أحمد مجدي، وفي نفس الوقت تمنح حق إدارة نصيبها لـ"نادين" هبة عبدالعزيز والتي أصبحت تمتلك جزء من الفندق بعد قيام عوض خطيبها بشراء ثلث الفندق .

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يعرض شادي على "فرح" أسماء أبواليزيد أن تنتقل للعيش معه في الفندق.

يُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.