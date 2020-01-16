رامي جمال يستعد لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يستعد الفنان رامي جمال، لإجراء عملية جراحية، ونشر صورة من استعداداته داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت". "رامي" يستعد خلال الفترة المقبلة لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد. يذكر أن آخر أعمال "رامي" ألبوم "ليالينا"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وتعاون فيه مع عدد من كبار المحلنين والشعراء.

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