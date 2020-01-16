أكرم حسني يهنئ شيكو وهشام ماجد على "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صديقيه الفنان شيكو، والفنان هشام ماجد، على مسلسلهما الجديد "اللعبة".

ونشر "حسني" صورة البوستر الدعائي للعمل، وعلق: "ألف مبروك لأخواتي هشام وشيكو على مسلسل اللعبة، متواجد حاليا على شاهد نت، فكرة المسلسل حلوة أوي، وإن شاء الله يعجبكم".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى، يستكمل أكرم حسني، وشيكو وهشام ماجد، عرض مسرحيتهم الجديدة "عطل فني"، على مسرح ابو بكر الشدي بالبوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.