نادين نسيب نجيم تستعيد ذكريات "تعميد" ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لتعميد ابنها "جيوفاني".

وعلقت: "أنا وعم فتش بالغراض لقيت صورة عمادة ابني، من 5 سنين كان عمره شهر، يؤبرني شو معجعج، وهافن كان عمرها سنة و5 شهور، خدودها رج يجوا كمان قتل اسم الله عليهم، الله يحميهم ويكبرهم".

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل "خمسة ونص" بطولة قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، نرمين شوقي، ومن إخراج فيليب أسمر.