وفاة والد الممثل دوين جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أمس الأربعاء، وفاة المصارع الأمريكي روكي جونسون.
وتوفى روكي جونسون، والد المصارع والممثل دوين جونسون عن عمر ناهز 75 عاما.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روكي بدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات، ولكن شهرته بدأت عام 1983 عندما انضم لمؤسسة المصارعة العالمية.
وأعربت مؤسسة المصارعة عن "حزنها" لوفاة روكي، وقدمت تعازيها "لأسرته وأصدقائه".
ويذكر أن روكي له ابن واحد وهو دوين، الذي حقق نجاحا في مجال المصارعة ثم اتجه بعد ذلك إلى التمثيل، حيث حققت أفلامه إيرادات كبيرة، وآخرها فيلم "جومانجي: ذا نكست ليفل.
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