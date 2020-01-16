تراند اليوم : بعد انفصالهما.. طليق "أصالة" يظهر مع زوجته الأولى



أثار ظهور المخرج طارق العريان مع طليقته الإعلامية إنجي علي، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعد تمهيدًا لعودتهما إلى بعض، عقب انفصاله عن زوجته المطربة السورية "أصالة".

وظهر "العريان" مع "إنجي" خلال مقابلة تليفزيونية على هامش إعادة إطلاق موقع "شاهد. نت" بدبي، وذلك بعد أيام من إعلان "أصالة" طلاقهما إثر ما تردد عن ارتباطه بفتاة سورية.

وأثار ظهورهما معًا، تعليقات بين المتابعين، حول احتمال عودتهما إلى بعض، ذ علق أحد المتابعين بقوله: "إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة"، وعلق آخر: "هو أنتم ناوين ترجعوا بعد ما طلق أصالة"، وقال ثالث: "واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني".

بينما قال أحدهم: "ربنا يهدي الحال ويرجع (طارق) لأصالة لأنها فعلاً قلب طيب وبلاش الناس المتنمرين يقولوا إنها لئيمة ليه كده دي أطيب شخصيه ربنا يجمعهم ع خير إن شاءالله".

يذكر أن "العريان" أنجب بنتًا من "إنجي علي" قبل أن ينفصلا ويتزوج هو من المطربة السورية قبل 13 عامًا، حيث أنجب توأمًا منها.

Advertisements

كانت "أصالة" أعلنت قبل أيام، انفصالها عن زوجها طارق العريان.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".

وتابعت: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

إعلان "أصالة" نبأ طلاقها، جاء بعد أن كانت نفت سابقًا طلاقها، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.