تراند اليوم : فيديو| صحفي: عائلة الشاب السوري ستثأر له من "نانسي عجرم"

قال الصحفي السوري وسيم زكور، إن عائلة الشاب السوري محمد موسى، الذي قتل داخل فيلا المطربة اللبنانية، نانسي عجرم ستثأر لابنها الذي قتله زوجها قبل أيام.

وأضاف "زكور" في فيديو عبر موقع "يوتيوب"، أن أهل القرية التي ينتمي لها "الموسى" سيثأرون عاجلاً أو آجلاً لمقتله على يد فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، التي اعتبرها شريكة مع زوجها في الجريمة.

وطالب "زكور"، نانسي باختيار أحد أفراد عائلتها لقتله مقابل الشاب السوري، مرجحًا أن يتم قتل واحدة من بنات المطربة اللبنانية ثأرًا للشاب الذي قيل إنه كان يعمل في فيلا الأخيرة.

وكان والد الشاب السوري، قال في مقابلة تليفزيونية, إن التقاليد والعادات العشائرية تفرض اتخاذ قرار الدفن بعد ظهور الحقيقة كاملة.

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واضاف: "التقرير الطبي للأسف الشديد مقتضب جدًا، لا يمكن أن يصدر عن طبيب شرعي، فهو لم يتوسع كثيرًا في تقريره إذ كان لا بد من تقدير المسافة، أين الطلقات النافذة والمستقرة عن بعد وإذا كان هناك طلقات من جهة الخلف"، مرجحا إمكانية المطالبة بإعادة التقرير.

وقتل السوري محمد حسن الموسى، البالغ من العمر 30 عامًا بعد أن أطلق عليه الهاشم الرصاص داخل منزله فجر الأحد قبل الماضي، وتم توقيفه بعد الحادث قبل أن يتم إطلاقه لاحقًا، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

ووجهت النيابة العامة في لبنان، إلى الهاشم تهمة القتل العمد.



