تراند اليوم : بعدما أكد معرفته بها..«ميا خليفة» برفقة داعية إسلامي شهير (صور)

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر تسريب صورة لنجمة الأفلام الإباحية المعتزلة من أصل لبناني ميا خليفة، مع الداعية الإسلامي المغربي الشهير رضوان بن عبدالسلام.
وظهر الداعية المعروف والمثير للجدل، إلى جانب ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، ما أثار موجة جدل وسخرية كبيرة من الداعية ومن الممثلة.
وبعد الضجة التي أحدثتها الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج محبي الداعية المغربي للرد مؤكدين أن الصورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة.
وبرر محبي الداعية رضوان بن عبدالسلام، محاولة تشويه البعض له وتركيب صورته مع الممثلة الإباحية المعتزلة، بأن السبب في ذلك يعود إلى تصريحات سابقة له، قال فيها إنه يعرف الفنانة الإباحية ميا خليفة، وبحث عن اسمها عبر محرك البحث العالمى "جوجل" ليعرف من هى، لكثرة ما كان يسمع باسمها، مبررًا ذلك بأنه لا يريد أن يبقى كـ"الأطرش فى الزفة".
وسبق للشيخ رضوان بن عبد السلام أن أثار الجدل عندما صرح بأنه يعرف أخبار الفنانة نانسى عجرم وغيرها من الفنانات.