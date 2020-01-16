تراند اليوم : طليقة طارق العريان تفاجئ الجميع بفيديو له بعد انفصاله عن أصالة



أثارت الإعلامية المصرية إنجي علي، دهشة الجميع عقب نشرها فيديو للمخرج طارق العريان، لأول مرة منذ طلاقهما قبل سنوات.

ونشرت "إنجي علي" الفيديو عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، خلال تعليق للعريان أثناء حضوره بالأمس الإحتفالية التي أقامتها مجموعة "أم بي سي" لإطلاق منصّة شاهد الالكترونية التي ستقوم بإنتاج عدّة أعمال درامية وبرامج ترفيهية وحضر هذا الحدث حشد من والوجوه الفنية العربية المعروفة.

وأثار الفيديو موجة جدل بين المتابعين، خاصة أن نشره جاء بعد أيام من إعلان الفنانة السورية أصالة نصرى، إنفصالها عن زوجها طارق العريان، وفسر البعض بأن نشر الإعلامية المصرية لهذا الفيديو لفتح الباب للعودة لطليقها بعد انفصاله عن أصالة، بينما ذهب البعض إلى وجود تواصل بينهما وقامت الإعلامية بنشر الفيديو تمهيدًا لعودتهما.

A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Jan 15, 2020 at 9:08am PST