تراند اليوم : فيديو جرئ.. فنانة شهيرة تغري متابعيها وتضرب نفسها على مؤخرتها



نشرت فنانة شهيرة مثيرة للجدل، فيديو جرئ عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تظهر فيه وهي تردد كلمات أغنية تسمعها وتضرب نفسها على مؤخرتها بشكل مثير.

وظهرت الفنانة السورية إنجي خوري، بـ"جيبة قصيرة" وهي تجلس في وضع مثير وتضرب بيدها على مؤخرتها لإثارة متابعيها.

واعتبر البعض أنها تستعرض جسدها وتحاول إثارة الجميع بحركات إباحية أوضاع جنسية، ووجه لها البعض شتائم نابية، فيما اعتبرها البعض لدى تتعدى فنانة إباحية وليست لها علاقة بفن الغناء أو التمثيل.

وكانت الفنانة اللبنانية قمر، ردت على اتهامات إنجي خوري لها بأنها وراء اختطافها وهتك عرضها ومحاولة اغتصابها قبل أيام في سوريا، وكتبت قمر تعليقاً للأمن العام اللبناني جاء فيه :"صباح الخير ع بلدي لبنان، نحن بأمس الحاجة لحمايتكم اعلمكم ان المدعوة نجوى خليق الله المشهورة بي إسم انجي خوري دخلت لبنان خلسة للمرة الثانية بعدما طردتموها تعاونها فنانة ورجل يدعي أنه مدعوم.. هنا انا مواطنة وفنانة بلغت وقمت بواجبي، لبنان، اللواء عباس إبراهيم".

وكانت "خوري" اتهمت قمر والفنان ىدم بالوقوف وراء خطفها ومحاولة اغتصابها، وظهرت في فيديو وهي منهارة وتبكي وتصرخ وتطالبهما بالابتعاد عنها بسبب خلافات قديمة بينهم.

Allah w msafiii naiiiyeeeh...

lkkk rouuh pic.twitter.com/ASirzO6Lo7 — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 14, 2020

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)



