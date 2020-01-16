حقيقة فيديو وثقته كاميرا مراقبة في محيط فيلا نانسي عجرم قبل أسبوعين.. ما علاقته بالقتيل السوري؟

نشرت “العربية” صورة لشخص التقطت من مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، شديد الشبه بينه وبين القتيل الذي وقع في فيلا الفنانة نانسي عجرم في لبنان. وقالت العربية أن كاميرات المراقبة سجلت مقطع فيديو للشخص أثناء ما كان يحوم حول محيط الفيلا وذلك يوم 1 يناير ، أي أول أيام العام الجديد، ويبدو أنه كان يخطط لليوم الذي قتل فيه. وتظهر الصورتان شبهاً كبيراً حيث أنهما لنفس شخص القتيل المدعو محمد الموسى حسن، ويبدو الشبه في الجبين العريض، وفي “العنفقة”، كما في الشاربين، وإلى حد ما في الأنف وأرنبته، إلى جانب أن “العنفقة” تدل بأن لصاحب الصورة المجتزأة من الفيديو لحية لم تظهر بسبب ما ارتداه على وجهه.

وتظهر الصورة الشمسية لبطاقة الإقامة في لبنان – التي وجدوها مع القتيل السوري – بعد الواقعة، أن صلاحيتها انتهت في 5 سبتمبر الماضي، ولم يقم بتجديدها، إضافة إلى أن مقتله كان بعمر 31 سنة تمامًا، وفي اليوم الذي ولد فيه. وأظهر المقطع الذي عرضته العربية في وقت سابق، وجود مسدس صغير في خصر القتيل السوري أثناء ما كان يحوم حول البيت، لكن المعلومات كشفت فيما بعد عن أن مسدس الموسى كان مزيفاً حمله فقط من أجل التخويف.