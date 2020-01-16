أول تعليق من محامي زوج “نانسي عجرم” بعد اتهام موكله بالقتل العمد

رد محامي زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، على ادعاء النيابة العامة اللبنانية عليه بجرم القتل العمد، معتبرا أنه “مسار طبيعي” في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في لبنان. وصدر عن مكتب المحامي غابي جرمانوس، بيانا قال فيه: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الهاشم، على اعتبار أنه المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم، دفاعا مشروعا عن النفس”.

وأضاف البيان أنه “ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي في وقت سابق، تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع عن النفس”. وادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم “القتل العمد”، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزلهما منذ أسبوعين.