ننشر عروض البيت الفني للمسرح.. وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة أيام الخميس والجمعة والسبت، منها عرض " البخيل"، على مسرح اوبرا ملك برمسيس في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة ٢٠ جنيهًا.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى،

محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

كما يعرض للأطفال "صحصح لما ينجح"، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ايام الخميس والجمعة من كل أسبوع، في الساعة السادسة والنصف مساء، وتتراوح اسعار التذاكر بين "٢٥،٣٥" جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور .