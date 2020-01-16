صورة.. رامي جمال يستعد لإجراء عملية جراحية

شارك الفنان رامي جمال جمهوره بصورة له أثناء التجهيزات الأخيرة قبل عملية جراحية سيجريها صباح يوم الغد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
لم يذكر جمال أي تفاصيل عن العملية، ولكنه اكتفى بالتعليق على الصورة قائلًا: "فجر ليلة العملية انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكره
جدير بالذكر أن رامي جمال أحيا أخيرًا حفلًا غنائيًا بمركز المنارة، بمشاركة المطرب تامر حسني، قدم فيه الثنائي باقة من أشهر أغانيهما وسط هتاف الجمهور وحماستهم.
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