ربيع الجميل وزوجته ينتظران مولودهما الأول-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​ربيع جميل​، عن حمل زوجته بمولودهما الاول، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من كليب أغنيته "من جديد" التي تتناسب مع المناسبة وعلّق بالقول:"مبروك.. حَ نصير تلاتة الله يخلصك بالسلامة حبيبي".

وكان دخل جميل القفص الذهبي وودع حياة العزوبية بزواجه من الجميلة مونيكا خزام في كنيسة السيدة في منطقة الفنار. واتخذ الزفاف الطابع الملكي، بداية بفستان العروس المميز، والزينة التي اعتمدت في الكنيسة وفي المطعم لتكون هذه الليلة مميزة جدا على العروسين والمدعوين. يشار الى أن الزفاف من تنظيم السيد شربل دبياني.

وأحيا هذه الليلة العديد من النجوم وهم اصدقاء جميل، منهم الفنان مجد موصللي، الفنان حازم الصدير، الفنان أمير يزبك، الفنانة نادين صعب، الفنان ماهر جاه، الفنان ماريو حدشيتي.

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