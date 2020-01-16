خاص- سيرين عبد النور تكذّب الشائعات: علاقتي مع تيم حسن إحترام متبادل

ميرنا وليد - بيروت - خلال مشاركتها يوم امس بحفل اطلاق برامج شبكة شاهد في دبي ظهرت النجمة ​سيرين عبد النور​ بلوك رائع استطاعت ان تكون حديث السوشيل ميديا فيه، وقد تم تداول فيديو عفوي خلال وجود سيرين على السجادة الحمراء وهم يلتقطون الصور لها اثناء مداخلة ​تيم حسن​ مع احدى الوسائل الاعلامية، وقد بدا السلام بينهما رسمي بعد ان ألقت عليه التحية .

فراحت التعليقات تقول بأن هنالك خلافا قد وقع بين النجمين وان هنالك جفاف بالعلاقة بينهما وتكهن البعض ان بطليّ الهيبة العودة لم تجمعهما العلاقة الجميلة بالمسلسل نفسها على ارض الواقع .

من المعروف ان تيم حسن لا يحب الكاميرا وهو يعمل جهده في كل مرة يتواجد بها بحدث فني ان يبتعد عن التصاريح الاعلامية وعن التقاط الصور لان الموضوع يسبب له الارتباك وهذا سبب عجلته بالدخول للصالة وتفادي قضاء وقت طويل على السجادة الحمراء.

وتكذيبا لكل الشائعات التي يمكن ان تظهر يمينا وشمالا تؤكد سيرين عبد النور بتعليق خاص مع موقع الخليج 365 انه لا يوجد اي حقيقة لوجود خلاف مع تيم حسن بل على العكس فإن علاقة احترام كبيرة تجمعهما منذ ان اجتمعا بالمرة الاولى وحتى اليوم وهو ممثل زميل عزيز عليها والعكس صحيح.

من جهة اخرى وصلت اصداء الديفا الى العالم العربي ومنها الى احد اهم المنتجين فيه وهو صادق الصباح الذي ظهر بفيديو متداول يقول للمصورين ما بدنا نمرق قدام الديفا.

تستحق سيرين هذه المحبة والاحترام فهي انيقة راقية وجميلة القلب والمظهر.