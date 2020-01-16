أحمد صلاح حسني يتعاقد على "الفتوة" للموسم الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد صلاح حسني​ أنه تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل "الفتوة" بطولة الممثل المصري ​ياسر جلال​.

"الفتوة" الذي سيخوض من خلاله الثاني جلال وحسني السباق الدرامي الرمضاني المقبل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ومن المقرر أن يجسد أحمد صلاح حسني في العمل شخصية الشرير حيث تدور أحداث المسلسل قبل 100 عام من الآن.

على صعيد أخر انتهى مخرج العمل حسين المنباوي من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل، وصور في الديكور الاساسي للعمل الذي تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامي.

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