منى زكي تعايد ياسمين عبد العزيز على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - على طريقتها الخاصة هنأت الممثلة المصرية ​منى زكي​ صديقتها الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بعيد ميلادها.

ونشرت زكي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لياسمين عبد العزيز، وكتبت عليهما التعليق التالي: "بحبك حبيبتى وكل سنة وإنتى طيبة".

بدورها أعادت ياسمين عبد العزيز نشر صورة تهنئة منى زكى لها عبر حسابها وعلقت عليها بالتالي: "بحبك".

يذكر ان الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ستطل في السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه" وهو من بطولتها الى جانب شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر.

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