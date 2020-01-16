نادين نسيب نجيم تعود بالذاكرة 5 سنوات مع ولديها :"كله كان معجعج"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بالذاكرة مع ولديها 5 سنوات إلى الوراء، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من عمادة إبنها جوفاني.

وظهرت نجيم في الصور من أجواء المناسبة، وعلّقت :"انا وعم فتش بالغراض لقيت صور عمادة ابني من ٥ سنين كان عمره شهر يؤبرني شو معجعج و هافن كان عمرها سنة و٥ شهر خدودها رح يبجوا كمان قتتتتتلللل اسم الله عليهم الله يحميهم و يكبرهم ويخليهم بصحتهم وأنا كمان كنت معجعجة من ورا الحمل والولادة كله كان معجعج حمدالله".

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل لافت، إذ أثنوا على جمالهم، متمنين لهم السعادة والصحة.

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