مرح جبر ترد على موضوع تشوّه وجهها وماذا عن علاقتها بطليقها؟

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة السورية ​مرح جبر​ على المتابعين الذين يقولون على مواقع التواصل الاجتماعي أن وجهها تشوّه بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها وقالت إنها تبدو في الواقع أصغر من سنها الحقيقي ولا تجد أنها بحاجة لزيارة طبيب التجميل وذلك خلال مقابلة مع إذاعة "ميلودي أف أم" السورية.

وتكلمت أيضاً عن علاقتها بطليقها عثمان جحا وقالن أن استمرار ارتباطهما لمدة طويلة يعتبر بطولة رغم العقبات الكثيرة التي واجهها زواجهما وأضافت أنهما اتفاق بعد معاناتهما من ظروف صعبة وإفلاس، وحافظا على صداقتهما