تراند اليوم : أصالة متحمسة لحفلها في دبي ومحمود التركي يعتبر حفله الأنجح في مشواره الفني

عبّرت الفنانة السورية ​أصالة​ عن سعادتها بالغناء في “القرية العالمية” بـ دبي ، متوجهة بالشكر المسبق للمعنيين فيها واختيارها لإحياء هذا الحفل، قائلة :”سأقدم في الحفل العديد من الأغاني التي أخاطب من خلالها جمهور مختلف، خاصة واني اعلم ان جمهور “القرية العالمية” هم من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وان شاء الله نقضي سويا أوقاتا حلوة مع بعض، وعن جديدها ، كشفت أصالة ان لديها البوما خليجيا يتم الإتفاق على إنجازه وطرحه”.

وكات أصالة أحيت حفلها الغنائي الأول بعد إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان ليلة الجمعة الماضية بعنوان “بعشق حياتي” واختارت اطلالة باللون الوردي لتتوافق مع الهدف الخيري للحفل إذ تم تخصيص أرباحه بالكامل لصالح مرضى سرطان الثدي، كما ستحيي غداً حفلاً في القصيم بالمملكة العربية السعودية أولى محطات جولتها الخليجية و ستلتقي جمهورها في دبي بعد غد الجمعة في 17 كانون الثاني ومن ثم دار الحي بـ دبي لتتوجه بعدها الى الكويت.

وكان الفنان العراقي ​محمود التركي​ حقق حضورا مميزا من خلال أغنية “تعال تعال”، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير في “القرية العالمية”. وفي لقائه مع أهل الاعلام صرّح عن أغانيه الجديدة التي صدرت بالأسواق مؤخرا والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر القناة الخاصة به علماً ان قناته حديثة العهد.

وفي الحفل قدم التركي جديده وقديمه من الأغاني العراقية المحببة.