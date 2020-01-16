تراند اليوم : ياسمين صبري تتعاون مع ماك في مكياج كلاسيكي رائع

من بين أجمل النساء في عالمنا العربي، يبرز اسم ياسمين صبري، النجمة المصرية التي تتميز بملامح جذابة وساحرة إلى أبعد الحدود. وبالرغم من كونها بعيدة قليلاً عن عالم المكياج الواسع، تمّ التعاون بينها وبين علامة ماك كوزماتيكس في لوكات مكياج رائعة بالرغم من بساطتها.

في فيديوهات قصيرة، نرى خبيرة المكياج السعودية الشهيرة نوره بوعوض وهي تمنح ياسمين مكياجاً برّاقاً متوهّجاً وساحراً من خلال ظلال عيون shimmery، آيلاينر عين القطّة البارز والحمرة الحمراء الكلاسيكية. هذه المستحضرات الثلاثة هي نتيجة تعاون بين ماك وياسمين MACxYASMINESABRI، ووصلت إلى المتاجر بتغليف جديد ومحدود الإصدار.

هذا المكياج هو من بين الأجمل على ياسمين، لأنّ هذا الستايل من المكياج يليق بملامحها الواضحة.