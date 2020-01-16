تراند اليوم : “مش مقتول في الفيلا”.. فنانة شهيرة تثير ضجة بشأن حادث “نانسي عجرم

ما زالت قضية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفضي بأسرارها وتثير الجدل، حيث تسبب تعليق الفنانة السورية سارة نخلة على قرار النيابة بتوجيه تهمة القتل العمد لزوج عجرم في ضجة على مواقع التواصل.

وكتبت من خلال حسابها على موقع فيسبوك : «يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي … من اول يوم قلت ان الولد اللي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا اصلا … الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه وياريت نعرفها والفيديو التمثيلي دا اخراج وانتاج القاتل وتمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة الي اسمه ايلي بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور».

وأضافت: «اه انا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم وقلت كدا من اول يوم والدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو الي في الفيديو اصلا … زوج نانوسة مجرم قاتل وهي عارفة كويس اوي وكنت بكتبلها كومنتس على انستجرام وتمسحها».