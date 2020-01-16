أحمد زاهر يرد منفعلا على أحد المتابعين : ” حاول تتعالج “

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد زاهر ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل صالة الجيم وهو يقوم بأداء بعض التدريبات الرياضية .

وكتب في تعليقه على الصورة : ” وقت الجيم اذهب يا زيزو ” .

وظهر أحمد زاهر في الصورة وهو يستعرض عضلاته مرتديا لنظارة طبية بلون عدسات داكن وهو ما جعل أحد المتابعين يعتقد إنها نظارة شمس ويتساءل حول السبب من ارتدائها داخل صالة الجيم .. فعلق قائلا : ” سوري على السؤال بس مين بيلبس نظارة ‏شمس في الجيم ؟ ” .

ليرد أحمد زاهر عليه منفعلا فقال : ” واضح إن أنت اللي محتاج نضارة عشان دي نظر مش شمس حاول تتعالج ” .

ولم يكتف المتابع بهذا الرد ولكنه استمر في التعليق فكتب : ” ما أنا لابس ‏نظارة وبتعالج ” .. فأجابه زاهر : ” طب كويس يا ريت العلاج يبقى في الكومنتات كمان عشان متضايقش الناس .. قلبي عندك ” .

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ليعود المتابع ‏ويرد عليه مبررا ما قام به بقوله : ” أنا مش بضايقك أنا فعلا كنت بسأل ” .. ليرد زاهر : ” تمام وأنا بجاوب ” .. فرد المتابع : ” رغم إن إجابتك معجبتنيش زي ما ‏الكومنت بتاعي معجبكش بس شكرا يا نجم ” .. ليعلق أحمد زاهر : ” العفو يا درش ” .