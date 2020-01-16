هل تنجح وساطة سميرة سعيد بين أصالة وأنغام؟.. أنس نصري يكشف نية أخته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انقطعت علاقة الفنانة السورية أصالة بصديقتها المقربة الفنانة المصرية أنغام منذ عدة أشهر، فبمجرد إعلان خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى، ابنة أخت المخرج المصري طارق العريان، زوج الأخيرة، قررت أصالة الانحياز لجهة زوجها وقطع صداقتها بأنغام على الفور ووصفتها بـ "خرابة بيوت".

وبعد طلاق الفنانة السّورية أصالة من زوجها طارق العريان، انتشر مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية أنغام "حالة خاصة جداً"، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن علاقة الفنانتين على وشك الرجوع من جديد، خاصة بعد انفصال أصالة عن زوجها، الذي كان سببا في تحيز الفنانة لابنة شقيقته.

وبعد وضع أصالة علامة إعجاب على منشور النجمة المغربية سميرة سعيد بخصوص الوساطة للمصالحة بين أنغام والفنانة السّورية، ينتظر المتابعون مصالحة مرتقبة.

وبحسب مصادر صحفية، تنتظر سميرة سعيد الوقت المناسب لكي تجمع كلا من الفنانة المصرية شيرين وأصالة وأنغام، على طاولة واحدة في منزل الفنانة المغربية في القاهرة، ووافقت أصالة وشيرين على الفكرة، ولم تبدِ أنغام موافقتها بعد بسبب انشغالها في الفترة الحالية، بحسب ما تم تداوله.

وفي مداخلة أخرى للمصالحة، نشر الصحفي ربيع هنيدي، مقطعا يضم أنغام وأصاله وهما يحتضن بعضهما بعضا، وعلق أسفله:"عناق وابتسامة وقبلة.. وقبل ذلك صوت طربي وفن راقي ومعدن أصيل .. مثل هذه الصداقة التي رصدتها يوما بكاميرا موبايلي بين النجمتين #اصالة و#انغام يجب أن تعود ولا تزول، وبحكم محبتي وصداقتي بالأصالة والنغم .. سأصالحهما.. كفاية خصام فالحياة لا تستاهل".

ورد أسفل المنشور أنس نصري شقيق أصالة: "الله يقويك يا ربيع ✌️✌️????"، الأمر الذي يكشف عن نية أصالة بالصلح على ما يبدو.

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ومن الواضح أن أصالة تحاول بناء استراتيجية جديدة بعد طلاقها، وتوطيد مبدأ العائلة والصداقة، كما من المفترض أن تبدأ أصالة الصلح، لأنها هي من بدأت خلافها مع أنغام وربما تعيد النظر في قرارها.

يذكر أن الفنانة أصالة شكرت جمهورها الذين بكوا من أجلها بعد إعلان طلاقها معربة عن امتنانها لمشاعرهم وأكدت أنها ليست ضعيفة أو مخذولة كما يقال.

ودونت أصالة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قائلة: "كلي امتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكم علي أو من أجلي".

تأتي هذه الرسالة المباشرة بعد طرح أصالة لكليب أغنيتها الخليجية الجديدة "شامخ" والتي فسر الجمهور في تعليقاتهم عليها أنها تركت نفسها للضعف والحزن ولم تخرج مما عانته في الفترة الأخيرة، فيما تطرق البعض إلى أن ما حدث لأصالة أزمة نفسية ستعيشها وتأخذ فترتها على أكمل وجه لتعود لمباشرة حياتها بشكل أقوى.