ريم الصانع تواجه غضبا عارما بسبب فيديو بملابس "كاشفة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، جدل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض حركات "الدلع" وتنتقد صديقتها التي ترفض مخالطتها للشباب.

ليس هذا فحسب بل ظهرت الصانع بملابس كاشفة تظهر جزءا من صدرها؛ ما جلعها تتصدر قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت الصانع في مقطع الفيديو، وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وقالت إن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.

وواجهت المودل السعودية موجة هجوم واسعة بمجرد نشرها لهذا المقطع، فقال أحد المعلقين: "‏‎صحيح اللي اختشوا ماتوا، فيما استغربت أخرى حديثها قائلة: ‎بدال ماتكون مبسوطه وتشجعني !! والله ماعاد ادري المشكلة فيا ولا ف الناس دي".

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وتابع ثالث: ‏‎وش فيهم البنات صار عادي تقول بطلع مع واحد وتتبجح وتفتخر .. وين الأهل هل هم راضين؟‏ فيما أعاد آخر ‎مقاطع هند القحطاني التي تقول الرجل السعودي مب كفو يتزوجني !!!!!!! تبي أمريكي تقول.

وريم الصانع هي فاشينيستا سعودية، لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تقضي أغلب حياتها في أمريكا، وتشارك حياتها الشخصية على إنستغرام بشكل كبير والسناب شات وتقوم بنشر كثير من الأمور الخاصة بالجمال والملابس والميك أب مع جمهورها ومتابعيها على إنستغرام.

وقبل أيام أشعلت ريم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن البعض هاشتاغ #اخرسي_ريم_الصانع؛ لأنها استنكرت إلقاء القبض على سعوديات مخلات بالذوق العام.

وغردت ريم وقتها قائلة: "جمال وأناقة وثقافة وفوق هذا قوية تقدر تدافع عن نفسها وحقوقها مو مثل المسعورات الغبيات المعقدات منتظرين أجنبية تسب بلدهم عشان يطيرون بالعجة".