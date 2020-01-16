شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج وائل فهمى عبد الحميد يحيى ذكرى رحيل والده أيقونة الفوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المخرج وائل فهمى عبد الحميد ذكرى رحيل والده، الذى توفى يوم 17 يناير 1990، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب وائل فهمى فى رسالته "أبى الحبيب رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم جسدا لكن مازالت روحك تحاوطنا مازلت حيا بأعمالك الخالدة وسيرتك الطيبة مازلت أفتخر بأنى أحمل اسمك جوار اسمى فلولاك ما كنت أنا، رحمك الله وجعلك أنت وسائر المسلمين فى روضة من رياض الجنة ولا زلت فى قلبي حيا لحين ألقاك".



وائل فهمى عبد الحميد

وجاءت بداية فهمى عبد الحميد الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية عام 1974 واختار الفنانة نيللى لتقديمها، وكانت فكرتها تعتمد على استضافة فنانى الرسوم المتحركة فى كل حلقة وكانت بعنوان "صورة وفزورة" ثم قدم "صورة وفزورتين" ثم "صورة وثلاث فوازير" و"أنا وأنت فزورة".

ثم جاء اللقاء مع صلاح جاهين وقدما أجمل ما قدمت نيللي فوازير "عروستى" و"الخاطبة"، وبعدها قرر فهمى عبد الحميد تجديد دم الفوازير بعد أن قدمها لمدة 7 سنوات.. ليلتقي بالمؤلف عبد الرحمن شوقي والفنان سمير غانم وابتكر شخصية "فطوطة" وجسدها سمير غانم أعوام 82 و83 و1984 وحققت نجاحا جماهيريا.

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وقرر المخرج الراحل إجراء تغيير جديد فاتجه إلى الإذاعة المصرية وقام بنقل حلقات ألف ليلة وليلة تأليف الشاعر الكبير طاهر أبوفاشا وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة فوازير داخل الحلقات.

جاءت بداية شيريهان على يد فهمى عبد الحميد فقدمت معه فوازير "ألف ليلة وليلة" للتليفزيون على مدار ثلاث سنوات "85 و86 و1987" وفى عام 1988 اختار فهمى عبد الحميد الفنانين يحيى الفخرانى وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير، وجاء التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوف وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدي وبداخلها فزورة يكتبها عبد السلام أمين.

يذكر أن المخرج الراحل بدأ حياته بالتليفزيون المصرى بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها (فيلم الخط الأبيض) الذى حاز على الجائزة الذهبية لمهرجان التليفزيون العربى لسنة 1965 الذى أخرجه أساتذة الرسوم المتحركة الأخوان حسام وعلى مهيب، ومسلسل "وليد ورندا فى الفضاء" ومسلسل "جحا" بطولة عبد المنعم مدبولى.