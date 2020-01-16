شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أم السينما المصرية كريمة مختار.. فيديو نادر تتحدث عن بدايتها مع بابا شارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد أم الدراما والسينما المصرية "ماما نونا" الفنانة الراحلة كريمة مختار، حيث ولدت بمثل هذا اليوم عام 1934، والتى أشتهرت بتقديم دور الأم بشكل مميز لم يقدمها أحد مثلها، وفى لقاء نادر تتحدث به ماما نونا عن بدايتها تقول إنها بدأت فى الطفولة بالإذاعة مع برنامج الأطفال الشهير "بابا شارو" ، مؤكدة أن أسرتها رفضت عملها بالوسط الفنى، حيث لم يكن هناك تقدير للفن قديما مثل الوقت الحالي، كما انتقلت بعد ذلك إلى البرنامج العام والذى يعد نقله فى مشوارها ، ثم بدأت تعرف ويسأل عن صاحبة الصوت بعد تقديم مسلسل "حسن ونعيمة".

وعن بداية عملها في السينما والمسرح قالت أنها بذلت مجهود كبير فى إقناع أهلها ، بجانب أن تواجدها فى الإذاعة وعملها فى أكثر من عمل ما جعلها تُعرف من خلال أعمالها وهو الذى كان جواز مرورها للفن .

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وولدت كريمة مختار عام 1934، ولقد حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية، وبعدها تزوجت من المخرج نور الدمرداش، والذي أنجبت منه 4 أبناء وهم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

و تزوجت كريمة مختار مرة واحدة في حياتها كانت من المخرج الراحل "نور الدمرداش" الذي أنجبت منه أربعة أولاد هما: الإعلامي "معتز الدمرداش" والمخرج "أحمد" والمهندس "شريف"، بالإضافة إلى ابنه "هبة"، وتوفيت يوم الخميس12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً.