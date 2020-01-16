شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أميرة الفن.. صور لياسمين عبد العزيز فى الطفولة.. جميلة من يومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الأربعين، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1980، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى إعلانات فترة التسعينات أن تخطف قلوب المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتي الوقت الحالي، كما حافظت على مكانتها فى قلوب الجمهور من خلال أعمالها المميزة، حيث أحتلت المقدمة بين بنات جيلها من خلال أدائها المختلف وروحها المرحة وشقاوتها.









و تخرجت ياسمين عبد العزيز من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، و بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل "امرأة من زمن الحب "الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت" من بعدها.





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وتشارك ياسمين ياسمين عبد العزيز فى دراما رمضان بمسلسل "ونحب تانى ليه"، من إخراج مصطفى فكري، وتظهر ياسمين في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما.





وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.

ويأتي اختيار عمرو محمود ياسين لكتابة المخرج مصطفى فكرى لكتابة وإخراج المسلسل، بعد تحقيقهما نجاحًا جيدًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك" بأجزائه الثلاثة وتقديمهما موضوعات اجتماعية مهمة تخص المرأة وعلاقتها بالرجل والزواج والطلاق والخيانة وأشياء أخرى من صميم المجتمع.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.