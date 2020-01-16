شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت منى زكى بعيد ميلاد صديقتها ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة منى زكى صديقتها النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 16 يناير 1980، ونشرت منى صورتين لياسمين عبد العزيز عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "بحبك حبيبتى وكل سنة وإنتى طيبة"، لتعيد ياسمين نشر صورة تهنئة منى زكى لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة "بحبك".









وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمى، وسوسن بدر للمسلسل ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، إذ تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.

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وفى سياق متصل يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 5 حلقات من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصويرالمسلسل والانتهاء منه فى اٌقرب وقت تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.