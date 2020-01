شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة النجوم المكرمين بقاعة "مشاهير الروك" فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار قاعة Rock and roll، أو قاعة مشاهير الروك، على مجموعة من أسماء النجوم، لتكريمهم فى حفل كبير خلال الفترة المقبلة، وقد أنشئت سنة 1983، وتقع فى كليفلاند، بالولايات المتحده الامريكية، لتسجيل تاريخ الأكثر شهرة والأكثر تأثيرا من الموسيقيين والفرق الموسيقيه والمنتجين، وغيرهم الذين أثروا وتركوا تأثيرا ضخما فى صناعة الموسيقى، وخاصة في مجال الروك أند رول.

تكرم Rock and roll هذا العام 6 من الفرق الغنائية وكذلك الفنانين أبرزهم الراحلة ويتنى هيوستن نجمة "البوب"، وصاحبة الأغنية الشهيرة "I Will Always Love You"، أو "سأحبك للأبد" التى صنفت ضمن أنجح المغنيات فى جميع العصور.



ويتنى هيوستن

كذلك يدخل ضمن قائمة المكرمين مجموعة من الفرق، وهى "The Doobie Brothers" و"تي. ريكس"، فهذان الفريقان اشتهرا بشكل كبير فى السبعينيات، وأيضا فريق "Depeche Mode" لموسيقى الروك الإلكترونية الذى تأسس فى الثمانينيات.



Depeche Mode



The Doobie Brothers



تي. ريكس

ويتلقى أيضا مغنى موسيقى الهيب هوب The Notorious B.I.G الذى لقى حتفه فى إطلاق نار في لوس أنجلوس عام 1997 تكريما فى الحفل، وكذلك فريق موسيقى الروك "Nine Inch Nails".



Nine Inch Nails



The Notorious B.I.G

تم اختيار الأسماء من بين 16 فريقا موسيقيا رشحتهم لجنة فى أكتوبر، كما تشهد القائمة دخول 4 للمرة الأولى، وهم هيوستن ودوبى براذرز ونوتوريوس بى.آى.جى وتى. ريكس.

وقد أدلى ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين فى صناعة الموسيقى بأصواتهم لاختيار الفائزين، بحسب ما قالت قاعة المشاهير، وستقام الحفل القاعة الرسمى فى 2 مايو وسينقله التلفزيون على الهواء مباشرة.