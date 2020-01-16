كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة ” كارمن سليمان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جمعتها بوالدها وشقيقتها الصغرى من حفل عيد ميلاد نجلها زين الذي أقيم يوم أمس في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء .
وظهرت كارمن وهي تحتضن والدها وبجانبهم شقيقتها فرح التي بدت وكأنها نسخة من كارمن سليمان لوجود شبه كبير بينهما .
وهو ما جعل الجمهور يتساءل من منهم كارمن .. فجاءت التعليقات مثل : ” مين فيكو كارمن ” و ” إنتوا توأم ” و ” فين كارمن ” و ” إنتي مين فيهم بقى ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تنشر صورة مع شقيقتها .. والجمهور : ” مين فيكو كارمن ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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