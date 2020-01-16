شاهد .. حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس بأغنية جديدة

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشر الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يوجه من خلاله أغنية ناعيا بها رحيل حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس الذي وافته المنية منذ أيام .
وظهر حسين الجسمي في مقطع الفيديو وهو يغني الأغنية على أنغام البيانو الذي كان يعزف عليه .. ولم يؤكد ما إذا كان سيسجل الأغنية بشكل رسمي أم سيكتفي بذلك .
وكتب الجسمي في تعليقه على مقطع الفيديو : ” رحمك الله قابوسنا .. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان .. شعر : صالح البريكي .. ألحان : حسين الجسمي ” .
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