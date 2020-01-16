الفاشينستا ريم الصانع تتهم صديقة لها بالغيرة منها في مقطع فيديو

الخميس 16 يناير 2020

أثارت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو، اتهمت فيه صديقتها بالغيرة منها.



وقالت الصانع خلال المقطع، أن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

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وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.