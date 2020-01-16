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الفاشينستا ريم الصانع تتهم صديقة لها بالغيرة منها في مقطع فيديو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 يناير 2020

أثارت عارضة الأزياء ريم الصانع، الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو، اتهمت فيه صديقتها بالغيرة منها.

 

وقالت الصانع خلال المقطع، أن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

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وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.

 

#ريم_الصانع صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء pic.twitter.com/gDl400v1qu— xmajod (@xmajod1) 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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