- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفاشينستا ريم الصانع تتهم صديقة لها بالغيرة منها في مقطع فيديو والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
أثارت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو، اتهمت فيه صديقتها بالغيرة منها.
وقالت الصانع خلال المقطع، أن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.
وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.
#ريم_الصانع صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء pic.twitter.com/gDl400v1qu— xmajod (@xmajod1)
#ريم_الصانع— xmajod (@xmajod1) January 16, 2020
صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء pic.twitter.com/gDl400v1qu
كانت هذه تفاصيل خبر الفاشينستا ريم الصانع تتهم صديقة لها بالغيرة منها في مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.