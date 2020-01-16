حسين الجسمي يفتتح “ليالي القصيم” ويوجه رسالة إلى جمهوره: “يازينكم”

متابعة بتجــــــــــرد: انطلقت على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة أمس (الأربعاء) سلسلة حفلات «ليالي القصيم»، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.

وأحيا أولى الحفلات النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي كان قد شارك مؤخراً في إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية المتنوعة المقامة ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، إضافة إلى “موسم الرياض”، وشهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب.

الجسمي تغنى خلال الحفل بباقة من أشهر أغانيه، ومنها، “أغلى بشر”، “حب صافي”، “مهم جداً”، “بحبك وحشتيني”، “بحر الشوق”، “6 الصبح”، إضافة إلى عزفه على البيانو لجمهور القصيم.

ونشر حسين الجسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور له من الحفل وأرفقها بتعليق عبر من خلال عن امتنانه وحبه لاهل القصيم وشكرهم على مدى التفاعل معه.

Advertisements

وقال: “يازينكم يا اهل القصيم ويازين تفاعلكم الفخم ومحبتكم العفويه استمتعنا بتبادل المحبه والغناء معا ليله استثنائيه من ليالي القصيم”.