منة شلبي عضو لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الرابعة من المهرجان والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وتضمنت اللجنة النجمة المصرية منة شلبي المكرمة في الدورة السابقة.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل يرأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها الفنان المصرية منة شلبي، والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج الروماني أليكس تيودورسكو والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز.

وعن اختيار منة شلبي للمشاركة في اللجنة قال اندرو: تملك النجمة المصرية منة شلبي رصيدًا سينمائيًا كبيرًا بين نجمات جيلها، إذ حصدت 10 جوائز عن دورها في فيلم (نوارة)، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في أفلام (بنات وسط البلد) و(الساحر) و(عن العشق والهوي)، كما شاركت في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي، والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان مالمو، وسبق تكريمها في شهر فبراير الماضي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة كما تم تكريمها في نوفمبر أيضًا بمهرجان القاهرة السينمائي”.

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنويًا على تكريم الرموز الفنية السينمائية حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوي، فضلًا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم، و3 من صانعات السينما هن رحمة منتصر، ناهد فريد شوقي، وليلي السايس.

يذكر أن الدورة الثالثة التي أقيمت العام الماضي كرمت النجمة منة شلبي برفقة الفنانة محسنة توفيق، كما تم اختيار النجمة ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، والنجمة يسرا اللوزي للجنة تحكيم جائزة الفيلم القصير، كما شهدت تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم السينما وهن مصممة التترات الشهيرة “نوال”، والمونتيرة “ليلي فهمي”، وخبراء الترجمة “عايدة” و”عزة” و”عبلة” أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية.