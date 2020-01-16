نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على عادل كرم وسلسة نجاحات منتظرة يبدأها في دبي! مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل الممثل اللبناني النجم عادل كرم بإطلاق عمله الدرامي الجديد تحت عنوان”الوقت الضائع” ضمن سلسلة “الرقم 2” في إمارة دبي، وعلى هامش الاحتفالية الضخمة التي أقامتها مجموعة أم بي سي لإطلاق منصّة شاهد الالكترونية التي ستقوم بإنتاج عدّة أعمال درامية وبرامج ترفيهية. وحضر هذا الحدث حشد من النجوم والوجوه الفنية العربية المعروفة.

“الرقم 2” يأتي في الوقت الصحيح، بعد النجاح الضخم الذي حققه كرم في فيلمه “القضية رقم 23” الذي نال أرفع الجوائز وأثنى عليه الملايين، ومن بعده في فيلم “تراب الماس” للمخرج مروان حامد، حيث فُتِح أمامه الباب المصري وانهالت عليه العروض المميزة، ليخوض اليوم هذه التجربة الدرامية الفريدة بمشاركة النجمة المصرية المحبوبة نيللي كريم وعدد من الممثلين، تحت إدارة المخرج المصري تامر محسن، فيقدّم دورا لافتا وجديدا يتكتّم عن تفاصيله في الوقت الحالي.

عادل وعلى هامش لقائه مع الوسائل الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة شكر الإعلام الإماراتي والعربي على دعمهم، وعبّر في كلمة خاصة عن سعادته بإطلاق هذا العمل الفني من إمارة دبي، متمنيا النجاح له ولكافة فريق العمل الذي بذل جهدا كبيرا في هذا المشروع، كما عبّر عن سروره بمشاركة هذا العمل مع ممثلين مخضرمين، ونجمة معروفة بطاقاتها ونجاحها وجماهيريتها كنيللي كريم ومخرج مبدع ومتألق كتامر محسن.

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يعود عادل إلى بيروت ليتابع تقديم برنامجه الأسبوعي “بيت الكل” مساء كل يوم جمعة عبر شاشة الأم تي في اللبنانية. هذا، وكان قد انتهى كرم من تصوير فيلم سينمائي جديد تحت إدارة المخرج والمنتج جيمي كيروز وسوف يبصر النور قريبا.

المرحلة المقبلة ستحمل لعادل نجاحات كثيرة، تبدأ بـ “الرقم 2” وتتابع مع الفيلم السينمائي المذكور أعلاه، ومن ثمّ تتزايد مع مسلسل الهيبة الذي سيخوض عبره السباق الرمضاني الخاص بالعام 2020 إلى جانب نخبة من نجوم الشاشة العربية على رأسهم تيم حسن، منى واصف وديما قندلفت.