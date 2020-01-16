قاعة "مشاهير الروك" تكرم الراحلة ويتني هيوستن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكرم قاعة مشاهير "الروك آند رول" بكليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية 6 من الفرق الغنائية والفنانين في 2020 من بينهم نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن.

وتوفيت هيوستن، صاحبة الأغنية الشهيرة (آيل أولويز لف يو) "سأحبك للأبد" -التي صنفت ضمن أنجح المغنيات في جميع العصور- في عام 2012 عندما غرقت في حمام بفندق عن عمر 48 عاما.

ومن ضمن المكرمين فريقا "دوبي براذرز" و"تي. ريكس" اللذان ذاع صيتهما في السبعينيات، إلى جانب فريق "ديبيش مود" لموسيقى الروك الإلكترونية الذي تأسس في الثمانينيات ومغني موسيقى الهيب هوب نوتوريوس بي.آي.جي الذي لقي حتفه في إطلاق نار في لوس أنجلوس عام 1997، وكذلك فريق موسيقى الروك "ناين إنش نيلز".

واختير المكرمون من بين 16 فريقا وموسيقيا رشحتهم لجنة في أكتوبر/تشرين الأول، و4 من المكرمين دخلوا قائمة الترشيح للمرة الأولى، وهم هيوستن ودوبي براذرز ونوتوريوس بي.آي.جي وتي. ريكس.

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وقالت قاعة المشاهير إن ألفا من الفنانين والمؤرخين والعاملين في صناعة الموسيقى أدلوا بأصواتهم لاختيار الفائزين.

ويمثل هؤلاء الفنانون، الذين لا يزالون على قيد الحياة أو فارقوها، نطاقا واسعا من أنواع الموسيقى، ومنها البوب والراب والموسيقى الإلكترونية.

وستقيم القاعة الحفل الرسمي في 2 مايو/أيار وسينقله التلفزيون على الهواء مباشرة.