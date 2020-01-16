بالصورة- شاهدوا من رافق سميرة سعيد الى بيروت؟

انطلق تصوير برنامج “ذا فويس سينيور” في استديوهات MBC في بيروت منذ بضعة ايام.

وبدأت القناة تصوير المرحلة الأولى من “الصوت وبس” المؤلّفة من حلقتين فقط تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب فوق الستين أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

في نفس السياق، نشرت سميرة سعيد صورة من كواليس التصوير حيث ظهرت بكامل اناقتها وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون من “Gucci”. كما كان لافتاً نشر ابنها “شادي” الذي كان يرافقها خلال التصوير صورة تجمعه مع والدته ونجوى كرم.

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نذكر ان كل مدرب يضم أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت. على ان يتولى تقديم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال.

من جهة أخرى، تستعد النجمة سميرة سعيد ونجوم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذين تأهلوا الى النهائيات وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الاسمر، إبراهيم مشولى، سندي لطي، ميشيل شلهوب، ايمان الحاج، رباب ناجد، لإحياء حفلة من أضخم الحفلات المجانية التي تقام في سيتي ووك دبي.

وفي التفاصيل، ستحيي “سعيد” التي دربت المشتركين في الموسم الاخير للبرنامج ولاقت تفاعل كبير من متابعي “ذا فويس” وستشارك الغناء أيضا مع المواهب الـ 9 وذلك يوم السبت 18 يناير.