دانا الحلبي تعلق على خطوبتها من العمايري.. فهل قصدت أمل عرفة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي لهجوم عنيف من متابعيها على السوشيال ميديا بسبب فيديو سخرت فيه من الحاقدين عليها، إثر إعلان خطوبتها رسميا من الفنان السوري عبدالمنعم العمايري بعد طلاقه من الفنانة السورية أمل عرفة، والتي استمر زواجه منها 14 عاما.

وقامت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بغناء مهرجان شعبي للمطرب المصري حودة بندق، وذلك أمام صورة العمايري، قائلة: "بتبصوا لينا بغل، ياخلق تشل، وأنا عالدغري شايفكوا هوا.. رب العباد علا اسمنا في سماه".

وانتقد الجمهور بشدة الفيديو، معلقين: "أمل عرفة برقبتك هنحسدك على شو.. ساب غزال وأخد قرد كيف بقي نبص بغل.. نفهم منه إنك قديش مش مصدقة حالك إنك هتتجوزيه... حسيستيني إنه توم كروز.. لو كان فيه خير ما كانت سابته الجميله والرقيقة أمل عرفة.. إنتم بتلبقوا لبعض قرد أخد قرده".

وكانت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، كشفت عن هوية خطيبها الذي شغل رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نشرها صورة، عمدت من خلالها إلى إظهار يدها ويد خطيبها وهي تضع خاتم الارتباط مع الحرص على عدم الكشف عن هويته.

وفاجأت دانا جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام" بنشر صورة تجمعها بالممثل عبد المنعم عمايري، لتصدق تنبؤات الجمهور حول ارتباطهما، على الرغم من التزامهما الصمت المطبق، حيث علقت على الصورة بالقول: "فاجأناكم مو؟".

Advertisements

يذكر أن عبد المنعم العمايري تزوج من الفنانة أمل عرفة، لمدة 14 عاما، وأنجب منها طفلتين “مريم وسلمى” لكنهما انفصلا بعد ذلك؛ إذ نشر الفنان السوري على أحد مواقع التواصل الاجتماع، طلاقه النهائي من زوجته أمل عرفة، قائلا: "بعد 14 عاما من الحب والفرح والغربة والمشاكل والشنططة أثمرت عن ابنتين كالقمر ربيناهما برموش العين، حصل الطلاق النهائي وانفصلنا".

ودعا أيضا محبوه ومحبو طليقته إلى الدعاء لهما بالتوفيق في "المراحل المقبلة من الحياة".

كما علقت أمل عرفه علي طلاقها قائلة: "الخبر المتعلق فيي أنا وَعَبَد صحيح، قدر الله وما شاء فعل، وَعَبَد أبو أولادي وأنا أحترمه، ما زلنا أماً وأباً لأروع طفلتين وسنبقى صديقين".

وكان مسلسل "مدرسة الحب" آخر ما جمع الفنانة الكبيرة أمل عرفة مع الفنان عبد المنعم عمايري كزوجين قبل إعلان طلاقهما، علما بأنهما اجتمعا سابقا في أعمال عدة أبرزها "رفة عين".