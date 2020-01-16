منة فضالي: أنا مخطوبة.. ولهذا السبب يضع شقيقي المناكير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "مقابلة مع السيد آدم" مع الفنان غسان مسعود، والذي تقوم بتصويره في سوريا.

وقالت منة في لقاء خاص مع "فوشيا": "المسلسل بوليسي وسعيدة بالعمل مع أستاذ غسان مسعود، شيء جيد في السي في الخاص بي".

وأضافت: "عادة ما يأتي نجوم سوريا إلى مصر لتصوير أعمال فنية، جاء الوقت لنذهب إلى هناك ونفتح طريقا جديدا لنا".

وتابعت: "أجسد في المسلسل شخصية فتاة توفيت شقيقتها فسافرت خارج مصر، وأخفت خبر الوفاة عن أهلها، ولجأت إلى الشرطة للوصول إلى الجاني، ثم قررت أن تنتقم بنفسها".

وعن الصورة التي نشرتها مع أحد الأشخاص وأثارت جدلا واسعا قبل أن يتضح أنه شقيقها، قالت: "نشرت العديد من الصور مع شقيقي مودي والمتابعون رآوه من قبل، هو يعيش في أمريكا والفرق بيننا عامان، وتطبع بطبع الأمريكان لذلك كان يضع المناكير في أصابعه".

وأردفت: "مودي لا يستطيع التعامل كمصري، كان عنده حفل غنائي في مصر منذ فترة وكان أول حفل له في القاهرة، وبالمناسبة هو يتحدث اللغة العربية بصعوبة".

وتابعت: "أي صورة أنشرها مع شخص ما يقولون إنه خطيبي، (تقريبا مكتوب على دماغي إني بتخطب كتير)، لا أعرف لماذا تنتشر هذه الأقاويل، لا أريد أن أرتبط الآن".

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وواصلت: "الآن أرتدي الدبلة، ذهبت لشرائها دون أي ارتباط (هو لازم يكون في راجل علشان ألبس دبلة؟!، أنا خاطبة نفسي)".

وعن مسلسلها الجديد "رحيل زهرة"، قالت: "سعيدة جدا بالعمل رغم أنني لعبت دور الصعيدية أكثر من مرة، ولكن هذا صعيدي جديد واللكنة مختلفة تماما".

وأردفت: "سيناريو المسلسل رائع وهو يضم فريق عمل ضخم ومتنوع، أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل صاحب الدم الخفيف، لا أعرف أحيانًا إذا كان يتحدث بجد أو هزار، هو مدرسة وأنا أجسد في العمل دور ابنته".

وكانت الفنانة المصرية منة فضالي، كشفت في وقت سابق للمرة الأولى، كواليس زواجها سرا من الملحن محمد ضياء، والأسباب التي دفعتهما للانفصال بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

وقالت منة في لقاء تلفزيوني: "ضياء تقدم للزواج مني لكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة، لذا، احتراما لوالدتي واحتراما له بسبب ابنه تزوجته في السر".

وأضافت: "هذه التجربة مرت سريعا حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدها طلبت الانفصال بسبب ضربه لي".