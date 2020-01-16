هيفاء وهبي توجِّه رسالة لـ"أبو هشيمة" وتؤكد أن الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم

يبدو أن حديث رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في مقاطع الفيديو المسربة له عن الفنانات اللاتي عرفهن وتزوجهن قد أزعج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لما حمل من إهانة وإن كانت بطريقة غير مباشر، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقاطع فيديو مسربة حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة"، تكشف عن مكالمة "جريئة" تبادلها مع إحدى الفتيات إضافة إلى مقاطع خادشة، وليس هذا ما يخص هيفاء وإنما ما قاله عن بعض النجمات، فعندما سألته الفتاة التي يتحدث معها عن سبب عدم إكمال علاقته مع أي فنانة؟ أجاب أبو هشيمه :"لا ما اكملش مع وحدة منهم، دول وحشين".

وشكلت تصريحات أبو هشيمة صدمة كبيرة للجمهور، خاصة وأنه كان متزوجا من الفنانة هيفاء وهبي، ليأتي الرد سريعا من الأخيرة بطريقة غير مباشرة أيضا إلا أن كثيرين رجحوا أن "أبو هشيمة" هو المقصود، وشاركت هيفاء صورة أرفقتها بكلمات: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين".

ولاقت تغريدة هيفاء صدى واسعا بين المتابعين الذين وافقوها في الرأي بأن الحياة دواره، وأكدوا أنها تقصد هشيمة. فقال أحدهم: "نسيتي تكتبي مقصودة"، ويذكر أن أبو هشيمة أثار البلبلة عندما طلب من الفتاة التي يتحدث معها أن تخبره باسم الفنانة التي تعجبها، واعتبر الكثيرون أن أبو هشيمه قد أساء بتصريحاته لعدد من النجمات، وأنه من غير الممكن أن يرتبط مع إحداهن بشكل رسمي.

ويُشار إلى أن رجل الأعمال كان قد ارتبط بهيفاء وهبي، وقال في وقت سابق إن أسباب الانفصال مع الفنانة اللبنانية جاء إثر خلاف في وجهات نظر بينهما حول بعض تفاصيل الحياة، وكانت بعض الصحف المصرية ذكرت أن أبو هشيمة تعرض لابتزاز من عصابة مكونة من رجلين وامرأة، بعد أن قامت الأخيرة بسرقة هاتف شقيقته وبدأت بابتزازه، بعدها قام أبو هشيمه بالتبليغ فعليا عن تلك السرقة

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