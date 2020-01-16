دانا حلبي تعلن ارتباطها بـ"عبد المنعم عمايري" رسميا بطريقة مُثيرة

شغلت الممثلة دانا حلبي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إعلانها خبر خطوبتها من خلال صورة نشرتها على صفحتها الخاصة، عمدت خلالها إلى إظهار يدها ويد خطيبها وهي تضع خاتم الارتباط مع الحرص على عدم الكشف عن هويته، منذ الإعلان عن خبر الارتباط تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وقدموا لها التهاني متمنين لها حياة سعيدة مع الإنسان الذي اختارته، إلا أن سؤال "مين ماخدة ظل شاغل الرأي العام".

ويُذكر أن دانا كانت قد قامت بنشر فيديو في ساعات الليل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أعلنت فيه عن ارتباطها مرتدية خاتم الزفاف، حيث أشارت إلى أنها مازالت في فترة دراسة بينها وبين الشخص الذي اختارته من دون تعيين موعد الزواج الذي من المحتمل أن يكون، وفقًا لمصادرنا الخاصة، في وقت قريب.

وخبر إعلان الفنانة دانا لارتباطها جاء بعد أيام على موافقتها الخطوبة التي تمت في سوريا، إلا أنه وبالرغم من محاولاتها لابقاء هوية خطيبها طي الكتمان، غير أن اسمه انتشر كالنار في الهشيم، وكشفت العديد من الجهات المقربة من الفنانة دانا أن الممثل السوري عبد المنعم عمايري هو الذي استطاع أن يكسب قلبها ويقنعها بالارتباط مجددًا بعد أن كانت قد تناست هذه الفكرة بانتظار فارس الأحلام الذي سيقدم لها السعادة التي لطالما كانت بحاجة إليها.

ودفع بعض الأشخاص إلى تسمية الممثل عبد المنعم عمايري نظرًا لتواجدها خلال الفترة الماضية في سوريا، ودخولها عالم الدراما والشاشة الفضية إلى جانب أسماء لامعة في مجال التمثيل، واللافت، أن الفنانة دانا حلبي التزمت الصمت من دون أن تلجأ إلى تأكيد أو نفي هذا الخبر، داعية متابعيها بعدم الانشغال بمعرفة هوية خطيبها وترك كل ما يحصل في لبنان، وذكرت في ختام الفيديو، الذي كانت قد نشرته على إنستغرام، أن كل شخص ينجح في معرفة كم عدد المرات التي ذكرت فيها اسم "الورد الجوري" في أغنيتها الجديدة ستكشف له عن اسم خطيبها.

في حين لم يعتمد الممثل السوري عبد المنعم عمايري سياسة النأي بالنفس، بل لجأ إلى نفى الأخبار المنتشرة حول خطوبته من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، ونشر عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مستغربًا ما جرى خلال الساعات الماضية من تأليف وتأويل أنباء بحقه.

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وتساءل عمايري:"شو عم يصير؟… ما عم افهم..!!!"، وقد أدخل هذا النفي الجمهور في حالة من الصدمة إذ شعروا بأنهم أخطأوا في تحديد هوية الخطيب مستذكرين كلام عمايري في مقابلة تلفزيونية إذ أكد أنه يستبعد فكرة الزواج حاليًا، ولكن إذا ما اتخذ هذا القرار فلن يختار امرأة تشبه طليقته الممثلة أمل عرفة نهائياً، مع أنها امرأة مميزة وتحديدًا كأم، وأضاف: "أمل لا يشبهها أحد، فلن أجد امرأة تشبهها!".

وعادت الفنانة دانا حلبي مساء الثلاثاء لتفاجئ جمهورها من جديد بنشر صورة تجمعها بالممثل عبد المنعم عمايري وعلقت عليها بالقول :"فاجأناكم مو؟". وهذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتأكدون من أنه إعلان صريح يكشف هوية الخطيب الذي شغل الرأي العام لأيام، متسائلين، هل اختيارها في هذا التاريخ الذي يتزامن قبل 4 أيام من تاريخ عيد ميلادها الذي يمصادف في 18 يناير الحالي، هو تأكيد على أن موعد الزواج بات قريبًا جدًا

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