"سبع ابواب" ينطلق على تلفزيون أبوظبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت "قناة أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بعرض أول وحصري للمسلسل الخليجي "سبع أبواب" من الأحد وحتى الخميس عند الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت الإمارات. (8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية).

ويُعرَض هذا المسلسل ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المميزة المدرجة في دورة القناة البرامجية الجديدة لعام 2020. ويتناول مجموعة قصصية تقع في ثنائيات وثلاثيات وخماسيات وسباعيات بأسماءٍ مختلفة، "منها عريس ليلة خميس، ومضاوي أكلها الذيب، وحكاية من ذاك الزمان، وبنات هاني والبخت عالي" وغيرها من الحكايات التي تقدِّم مادة ترفيهية لمختلف الفئات العمرية وجميع أفراد الأسرة العربية.





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