ديما الحايك تُطل بجملة أعمال عربية

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهت الفنانة السورية "ديما الحايك" من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي السوري "ببساطة"، للمخرج "تامر اسحق"، إلى جانب النجم السوري "باسم ياخور" ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.
وأبدت سعادتها لمشاركتها في العمل مع "ياخور"، مشيرة إلى أن الكوميديا التي يطرحها في مجرياته، مميزة جدا وقريبة إلى حد كبير من قلوب المتابعين.
وعن دورها في العمل البدوي "صقار" للكاتب "دعد الكسان" والمخرج "شعلان دباس"، الذي شاركت بتصويره إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان القدير "رشيد عساف" قالت: "ألعب في العمل دور غزالة، وهي امرأة قوية إيجابية تحب الخير، وتقف إلى جانب الجميع في وجه الظلم الذي تتعرض له قبيلتها.. الشخصية جميلة ومحورية، وأنا سعيدة جدا لأنها أول مشاركة لي في الدراما البدوية".
ولفتت إلى أنها تستعد للمشاركة في عملٍ عربي بامارة أبو ظبي سيُعرّض قريباً ليشكل نقلة نوعية في الدراما العربية، لأن المتابع العربي لم يعتد عليه من قبل_ وفق توصيفها.
وعن تجربتها في مسلس "حرملك"، الذي يجمع نجوم الدراما في سوريا ومصر، أبدت تفاؤلها بالجزء الثاني، قائلة: "العمل لاقى نجاحاً مبهراً، وأتوقع أن يتضاعف النجاح في الجزء الثاني، الذي شهد إضافةً كبيرة في مجال الأفكار والتفاصيل والخطوط التي ستجذب المتابع".
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