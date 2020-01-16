شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يعود من جديد لدور العرض لمدة أسبوع .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة Warner Bros بـ دخول فيلم الـ Joker، إلى سباق الأوسكار بـ 11 ترشيح، وذلك من خلال طرح العمل الفني من جديد قى بعض دور العرض المختلفة حول العالم، دون الكشف عنها، وذلك لمدة أسبوع واحد فقط، في الفترة من 17 يناير إلى 24 من نفس الشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "collider"، وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار.

وشملت ترشيحات الفيلم الأكثر شهرة في عام 2019، فى السباق الـ 92 من الجائزة الأشهر في تاريخ السينما "الأوسكار"، أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسى، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير سينمائى، وأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل مكياج، وأفضل صوت، وأفضل دمج صوتى.

يذكر انه وصلت إيرادات فيلم الـ Joker، إلى مليار و 68 مليون و 915 ألف دولار أمريكى، وذلك قبل إزالته من دور العرض حول العالم، وكان قد طرح الفيلم في 2 أكتوبر من العام الماضى.

وكان قد بدأ العمل فى تحطيم الأرقام منذ طرحه فى أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

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الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.