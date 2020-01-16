شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من قاضى التحقيق على الحكم الصادر على زوج نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون أن توجيه قضية القتل العمد لفادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم في حادثة قتله لصا دخل منزله، لصالحه بسبب دفاعه عن عائلته، قائلة: "تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية"، وأضافت غادة عون فى تصريحات لموقع "الفن" اللبناني، أن قرارها جاء بموجب المادة 547 من قانون العقوبات ولكن معطوفة على المادة 229، موضحة أن قرارها أتى بموجب هاتين المادتين وقالت: "راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي".

بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً أشار من خلاله إلى أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان "مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".

فى تطور جديد فى قضية قتل الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة نانسى عجرم، لشاب سورى فى منزلهما فى لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، اليوم الأربعاء، على فادى الهاشم، تهمة "القتل العمد"، فى تطور جديد فى القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سورى منذ أسبوعين.

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى)، وفقا لموقع روسيا اليوم.

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وتم إحالة الإدعاء لقاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعى فى سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعى فى سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وأثار مقتل الموسى ضجة كبيرة على وسائل الإعلام لما لابس الجريمة من غموض وتناقضات، ما أثار الكثير من الشكوك حول وقوع جريمة منظمة، وحاليا القضاء اللبناني يحقق في القضية بعد أن تطوع عدد من المحامين السوريين لفتح التحقيقات من جديد.