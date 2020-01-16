شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تنضم لـ "القاهرة كابول" مع لطفى وفتحى عبد الوهاب والصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الفنانة حنان مطاوع رسمياً على المشاركة فى بطولة مسلسل "القاهرة كابول" ، الذى يلعب بطولته كل من النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على.

وفى سياق متصل، يعقد فريق العمل بقيادة المخرج حسام على جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائى للمسلسل، وملامح الشخصيات الرئيسية للمسلسل، فضلا عن شكل الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كما يجرى فريق العمل حالياً بروفات قراءة طرابيزة لوضع الشكل الأخير للشخصيات قبلا انطلاق التصوير .

ومن المقرر أن ينطلق التصوير يوم 25 يناير الجارى، إذ وضعت الشركة المنتجة للعمل خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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حنان مطاوع نتظر عرض مسلسلها "بنت القاائل" المقرر أن ينطلق عرضه يوم السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، رحيل زهرة – بنت القبائل" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.

ويعرض لحنان مطاوع حاليا فى دور السينما فيلم "يوم وليلة" مع النجم خالد النبوي والفنانة درة وخالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.